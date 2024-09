OB Jürgen Sorré nennt neue Zahlen zur Landesgartenschau Donauwörth

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels gewinnt zunehmend die gesellschaftspolitische Aufgabe an Bedeutung, auch die ältere Generation aktiv im gesellschaftlichen Leben einzubinden. Im Rahmen des seniorenpolitischen Konzepts der Stadt Donauwörth fand im Münsterpfarrsaal bereits zum zweiten Mal eine Seniorenbürgerversammlung statt, an der sich etwa 40 interessierte Seniorinnen und Senioren beteiligten. Oberbürgermeister Jürgen Sorré lud die älteren Mitbürger dazu ein, sich über aktuelle Themen und Entwicklungen in der Großen Kreisstadt zu informieren und sich an der anschließenden Diskussion mit eigenen Anregungen und Anliegen zu beteiligen. Es gab einiges an Neuem zu berichten.

Beate Schwab Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jürgen Sorré Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis