Landkreis Donau-Ries

Ambulante Pflege: Diakonie Donau-Ries hat überraschend Kapazitäten frei

Plus Die Diakonie Donau-Ries verzeichnet in ihren Stationen einen überraschenden Trend. Dies gilt für einen Teilbereich des Landkreises besonders.

Von Wolfgang Widemann

Der Mangel an Fachkräften in der Pflege ist ein Dauer-Problem. Dieses hat sich während der Corona-Pandemie noch verstärkt. Seit etwa einem halben Jahr beobachtet die Diakonie Donau-Ries aber eine überraschende Entwicklung: Der ambulante Pflegedienst kann in einem Teilbereich des Landkreises freie Plätze anbieten.

Die Diakonie ist neben der Caritas einer der beiden großen gemeinnützigen Anbieter auf diesem Sektor. Rund 240 Beschäftigte (inklusive Verwaltung), die sich auf fünf Stationen verteilen ( Donauwörth, Nördlingen, Deiningen, Harburg und Oettingen), absolvieren täglich im Schnitt mehr als 830 Hausbesuche (Stand: 2022) und kümmern sich dabei insgesamt um über 1300 Patientinnen und Patienten. Gerade in Corona-Zeiten sei der Pflegedienst der Diakonie personell an seine Grenzen gestoßen, berichtet Geschäftsführer Johannes Beck. Es habe Phasen gegeben, in denen man möglichen neuen Patienten absagen musste.

