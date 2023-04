Landkreis Donau-Ries

24.04.2023

Anspruch auf Ganztagsbetreuung wird eine Mammutaufgabe im Landkreis

Die Uhr tickt – ab 2026 besteht ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen.

Plus Ab 2026 sollen Grundschüler Schritt für Schritt acht Stunden pro Tag fremdbetreut werden können. Die Kommunen wird dies vor enorme Herausforderungen stellen.

Von Thomas Hilgendorf

Vor dem Jahr 2026 haben Kommunen und Kreise schon jetzt kräftig Muffensausen. Denn ab da besteht der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Im Landkreis Donau-Ries sieht man den Beginn der schrittweisen Einführung, die der Bund vorsieht, mit Schrecken. Die Gründe dafür liegen auf der Hand, wie am Montag im Jugendhilfeausschuss des Kreises einmal mehr geäußert wurde.

Schulamtsdirektor Michael Stocker betonte offen die Lage im Schulbereich, die bereits jetzt angesichts des Personalmangels angespannt sei. So sei allein die Lehrerversorgung an den hiesigen Schulen auch bis 2026 "noch lange nicht ausreichend". Es sei demnach fraglich, ob sich daran angesichts des grassierenden Fachkräftemangels bis in drei Jahren etwas grundlegend ändere.

