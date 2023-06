Bevölkerungszahlen: Der Landkreis Donau-Ries wächst

Die Bevölkerungszahl im Donau-Ries-Kreis steigt weiter. Dies zeigen Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik in Fürth. Es liegt aber nicht an den Geburten.

Dem demografischen Wandel zum Trotz: Der Donau-Ries-Kreis wächst. Fast 2.200 Personen sind im vergangenen Jahr im Landkreis dazugekommen. Zum Stichtag 31. Dezember 2022 wohnten hier insgesamt 137.137 Menschen. Damit steigt die Bevölkerungszahl in der Region im Durchschnitt weiter. Lebten Ende des Jahres 2013 noch 129.422 Personen im Landkreis, gab es in den vergangenen zehn Jahren einen ständigen Zuwachs. Bis auf eine Ausnahme.

Beim Kopf-an-Kopf-Rennen um die größte Stadt im Landkreis bleibt Nördlingen weiterhin vorn. Laut den Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik in Fürth hat die Stadt im Ries im vergangenen Jahr durch einen stetigen Zuwachs die Marke von 21.000 Einwohnern geknackt. Sie zählt nun 21.009 Bewohnerinnen und Bewohner. Auf dem zweiten Platz und knapp dahinter folgt Donauwörth. Dort leben mittlerweile 19.994 Personen, wobei es kurzzeitig auch anders aussah.

5. Platz: Harburg mit 5612 Einwohnern

4. Platz: Wemding mit 5781 Einwohnern

3. Platz: Rain mit 9238 Einwohnern

2. Platz: Donauwörth mit 19.994 Einwohnern

1. Platz: Nördlingen mit 21.009 Einwohnern

Laut dem Statistischen Landesamt waren im dritten Quartal 2022, also bis zum 30. September, insgesamt 20.056 Personen in der Großen Kreisstadt gemeldet. Zum Ende des Jahres sank diese Zahl wieder um 62 Personen und rutschte zurück unter die 20.000. Rain ist nach den aktuellen Zahlen die drittgrößte Kommune im Landkreis, auch wenn sie im Vergleich zum Vorjahr einen kleinen Verlust verzeichnete. Inzwischen wohnen dort 9238 Personen. Darauf folgen die Kommunen Wemding mit 5781 Einwohnern und Harburg auf dem fünften Platz mit 5612 Bürgerinnen und Bürgern. Beim Blick auf die Zahlen fällt eine Kuriosität auf: In Wolferstadt wohnten sowohl zu Beginn des Jahres als auch zum Ende jeweils exakt 1100 Personen.

43,5 Prozent der Bürger im Landkreis sind 50 Jahre oder älter

Etwa 43,5 Prozent der Landkreisbewohner sind 50 Jahre alt oder älter. 25,5 Prozent sind zwischen 30 und 40 Jahre alt, knapp 31 Prozent sind unter 30 Jahre alt. Diese Zahlen bestätigen nur bedingt den generellen Trend einer alternden Gesellschaft in Deutschland. Eine Einschränkung ist aber, dass die Geburten- und Sterberaten nur kommunal erfasst werden. Diese hätten eine höhere Aussagekraft.

Bei den im vergangenen Jahr zugewanderten Personen handelt es sich überwiegend um Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Dies ist eine Entwicklung, die über die letzten Jahre hinweg gleich blieb: Mit Ausnahme des Jahres 2019 zogen in den vergangenen zehn Jahren, also seit 2013, mehr Menschen mit anderen Nationalitäten als Deutsche in den Landkreis. Allerdings listet die Statistik nicht die einzelnen Herkunftsländer auf, sondern vermerkt nur generell "Ausländer". Deswegen lässt diese Zahl keine weiteren Rückschlüsse zu. Die Pressemitteilung erklärt den starken Zuwachs in Bayern im vergangenen Jahr mit der Fluchtzuwanderung, bedingt durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. In Bayern habe sich die Zahl der ukrainischen Schutzsuchenden im vergangenen Jahr verfünffacht. Eine entsprechende Anfrage, ob dies auch auf den Landkreis zutrifft, konnte das Landratsamt kurzfristig nicht beantworten.

Bevölkerung in Bayern wächst

Laut der Pressemitteilung des Bayerischen Landesamts für Statistik wuchs die bayerische Bevölkerung im vergangenen Jahr um insgesamt rund 192.400 Personen. Das ist ein Zuwachs von 1,4 Prozent. Schwaben allein verzeichnet 27.999 Personen mehr im Jahr 2022. Das Statistik-Landesamt verweist auf einen Überschuss der Sterbefälle im Vergleich zu den Geburten. Der Zuwanderungsgewinn aus dem vergangenen Jahr kompensiert das Geburtendefizit.