Landkreis Donau-Ries

vor 32 Min.

AWV-Werkleiter: "Bliebe der Müll liegen, hätten wir wieder Ruhr und Cholera"

Plus Gerhard Wiedemann geht zum Jahresende. Er hat vieles auf den Weg gebracht bei der Abfallentsorgung in Nordschwaben. Ohne ihn müssten die Bürger mehr zahlen.

Von Thomas Hilgendorf

Eigentlich wäre er schon seit zwei Jahren im Ruhestand. Eigentlich. Doch irgendwie hat es nicht sollen sein. Nach einer schweren Corona-Erkrankung hätte manch einer vielleicht gesagt: Es reicht. Bei Gerhard Wiedemann war das Gegenteil der Fall. Er hängte noch über zwei Jahre im Job dran. "In der Arbeit habe ich wieder Kraft gefunden", sagt der Werkleiter des Abfallwirtschaftsverbandes Nordschwaben (AWV). Doch zum Jahresende soll nun wirklich Schluss sein. Wenngleich: nicht ganz. Die Nordschwaben dürften Wiedemann vermissen - er hatte einst für eine spürbare Senkung der Müllgebühren gesorgt. Und das wirkt bis heute nach.

Vor 25 Jahren, als Gerhard Wiedemann beim AWV in Donauwörth begann, da war der Verband noch ein kleines Häuflein: Lediglich 15 Mitarbeiter zählte der für die Abfallentsorgung zuständige Verband für die Landkreise Donau-Ries und Dillingen. Aktuell sind es 170. Die erste Amtshandlung als Werkleiter war derweil eine ziemlich gewagte, in der heutigen Zeit stetig steigender Preise mag man sich schier die Augen reiben. Sie bestand nämlich darin, die Müllgebühren kräftig zu senken. Vor 1998 hatte der AWV mitunter negative Schlagzeilen verbucht, von "kopflosem Handeln" sei beispielsweise die Rede gewesen, erinnert sich Wiedemann; eine Trendumkehr musste her. Gebührensenkung, Mitarbeiterzuwachs, die Sanierung der Recyclinghöfe, neue Abfallkonzepte, um nur einige Wegmarken zu nennen.

