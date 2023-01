Dekanate werden neu eingeteilt: So geht es jetzt weiter

Plus Die evangelische Kirche sieht sich gezwungen, Veränderungen vorzunehmen. Jetzt werden die Regionen im künftigen evangelischen Dekanat Donau-Ries eingeteilt.

Weil es immer weniger Kirchenmitglieder gibt, muss die evangelisch-lutherische Kirche im Landkreis Donau-Ries mit den drei Dekanaten Nördlingen, Donauwörth und Oettingen künftig Stellen einsparen. Am Dienstagabend wurde auf der Kooperationssynode in Nördlingen außerdem festgelegt, wie die neuen vier Regionen aufgeteilt werden sollen.