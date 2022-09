Landkreis Donau-Ries

vor 16 Min.

Dem Nachbarn Bier ins Gesicht gespritzt: Mann steht vor Gericht

Plus Ein 58-Jähriger, der schon mehrfach auffällig wurde, steht wegen Beleidigung vor Gericht. Doch auch eine mögliche gefährliche Körperverletzung steht im Raum.

Von Alisia Wagner

In Handschellen und in Begleitung von zwei Polizisten wird der Angeklagte in den Verhandlungssaal geführt. Er kommt direkt aus der JVA Kaisheim. Dort sitzt er wegen eines anderen Vergehens für zehn Monate in Haft. Wegen Beleidigung in zwei Fällen steht er nun vor dem Amtsgericht Nördlingen. Es ist nicht das erste Mal für ihn, dass er mit der Justiz zu tun hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

