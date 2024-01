Landkreis Donau-Ries

27.01.2024

Rieser Jüdin warnt: "Der Antisemitismus war nie weg"

Plus Sigried Atzmon ist Jüdin und Vorsitzende des Freundeskreis der Synagoge Hainsfarth. Die Nördlingerin warnt eindringlich vor der Salonfähigkeit des Rechtsextremismus.

Von Thomas Hilgendorf

Für Sigried Atzmon ist dieser Ort Heimat. Sie braucht das nicht zu sagen, man merkt es. Die Synagoge im Rieser Dorf Hainsfarth und wie sie jetzt seit einigen Jahren wieder dasteht, hat viel mit ihrem Namen zu tun. Ebenso das Beleuchten des hier einst blühenden jüdischen Lebens und das Wiedererwecken der jüdischen Kultur. Atzmon, die vor Jahren von Israel nach Nördlingen übergesiedelt ist und maßgeblich an der Wiederbelebung des Gotteshauses beteiligt war, warnt heute: Der Antisemitismus habe hierzulande eine neue Wucht bekommen. Worte, die schwer wiegen an diesem Wochenende, an dem der Opfer des Naziregimes gedacht wird.

Die Synagoge in Hainsfarth ist in mühevoller Arbeit mit Liebe zum Detail wieder hergerichtet worden. Foto: Thomas Hilgendorf

Atzmon kennt in der Hainsfarther Synagoge jeden Winkel. 1996 wurde das Gotteshaus wieder instand gesetzt. Es war ein Zeichen, das damit gesetzt wurde. Vor allem, nachdem es jüdisches Leben nach der menschenverachtenden Ideologie der Nationalsozialisten in Deutschland gar nicht mehr geben sollte. 1938 waren die Synagogen in der sogenannten Reichskristallnacht in ganz Deutschland geschändet worden. Es sollte keine Gotteshäuser mehr geben - und auch keine Juden mehr.

