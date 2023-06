Der TÜV gibt Tipps: Neun typische Fehler vor der MPU

Rasen, Drängeln, alkoholisiert unterwegs: Gründe, weshalb Fahrer sich der Medizinisch-Psychologischen Untersuchung stellen müssen, gibt es viele. Das rät der TÜV.

Was haben ein 34-Jähriger, der in Nordheim unterwegs war, und ein 37-Jähriger, den die Polizei in Wemding gestoppt hat, gemeinsam? Beide waren heuer betrunken mit ihrem Auto unterwegs, hatten mehr als zwei Promille. Und noch etwas eint die Männer, die nur zwei Fälle von vielen repräsentieren: Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie sich der Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU) stellen müssen, bevor sie wieder Auto fahren dürfen. Auch Temposünder oder Drängler -innen sollen so über Einsicht zu einem angemesseneren Fahrstil kommen. Thomas Wicke, Verkehrspsychologe beim TÜV SÜD, weiß, was Menschen im Vorfeld der MPU oft falsch machen.