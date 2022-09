Die Hüter der Grenzen im Landkreis Donau-Ries

21 Feldgeschworene wurden im Landratsamt Donauwörth für ihr langjähriges Engagement geehrt. Warum ihr Fachwissen auch heute noch gebraucht wird.

Da ihre Tradition bis ins Mittelalter zurückreicht, wird bei der Arbeit der Feldgeschworenen oft vom „ältesten Ehrenamt“ gesprochen. „Das Wissen und die Erfahrung der Feldgeschworenen ist durch Technik nicht zu ersetzen“, sagte Landrat Stefan Rößle, der gemeinsam mit Edith Breumair, Leiterin des Vermessungsamtes, im Sitzungssaal des Landratsamts Donauwörth 21 Feldgeschworene für langjährige ehrenamtliche Tätigkeit auszeichnete.

Rangeleien um die Grundstücksgrenzen werde es, laut Rößle, immer geben. Es müsse ein gemeinsames Ziel der Gemeinden, Landkreise und Vermessungsverwaltung sein, auch in Zukunft unabhängige Frauen und Männer vor Ort zu haben, die über die Eigentums- und Grenzverhältnisse in ihrer Heimat Bescheid wissen. Diese Ansprechpartner sind die Feldgeschworenen.

Feldgeschworene werden auf Lebenszeit gewählt

Sie werden auf Lebenszeit gewählt und arbeiten mit den Vermessungsämtern zusammen, sichern Grenzsteine und wechseln diese aus, wenn sie gefährdet oder beschädigt sind. „Umso bedeutungsvoller ist es, dass die Feldgeschworenen ihre Tätigkeit über mehrere Jahrzehnte hinweg ausüben. Bei Veränderungen, beim Verkauf und beim Wechsel von Besitzern an Grund und Boden braucht es besonderes Fachwissen, ohne das auch die Vermessungsämter nicht auskommen", lobte Rößle. Heutzutage sei es schwierig, Ehrenamtliche zu finden, die sich langfristig in die Pflicht nehmen lassen. Ihre Arbeit sei ein anschauliches Beispiel dafür, dass das Ehrenamt in der Region noch immer eine große Rolle spiele. "Sie können zu Recht stolz sein auf den Dienst, den Sie bisher geleistet haben und weiterhin leisten werden", so der Landrat.

Vermessungsamtsleiterin Edith Breumair hob vor allem die gute Zusammenarbeit vor Ort hervor. Sie habe die Feldgeschworenen als "sehr sachlich, auch bei Meinungsverschiedenheiten" erlebt. Sie wies auch darauf hin, dass die Arbeit der "Siebener" in Bayern von der Unesco zum "immateriellen Kulturerbe" erklärt wurde. Der Begriff Siebener stammt noch aus früherer Zeit: Damals musste es pro Gemarkung mindestens sieben Feldgeschworene geben. Breumair und Rößle überreichten den Jubilaren eine vom bayerischen Finanzminister Albert Füracker unterschriebene Ehrenurkunde.

Diese Donau-Rieser Feldgeschworenen wurden geehrt