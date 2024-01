Landkreis Donau-Ries

06:00 Uhr

Die Zahl der Bauernhöfe in der Region erreicht Tiefststand

Plus Das Höfesterben ist auch im Landkreis Donau-Ries ein Fakt. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe hat in den vergangenen 25 Jahren erheblich abgenommen.

Von Thomas Hilgendorf

Die enorm hohe Zahl der protestierenden Bauern mag fast über ein Phänomen hinwegtäuschen, das alarmierend sein müsste: Die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe ist hierzulande in den vergangenen zwei Jahrzehnten eklatant zurückgegangen. Es dürfte klar sein, dass das nicht nur am technischen Fortschritt liegt. Die Folgen dieser Entwicklung könnten irgendwann bitter aufschlagen.

Es gab Zeiten, da waren Bauernhöfe große Arbeitsstätten für Dutzende Menschen. Bauer samt Kern- und Großfamilie, oft noch Mägde und Knechte. Heute ist nicht einmal jeder Landwirt im sogenannten Vollerwerbsbauer, sondern bestellt seine Felder beispielsweise neben einem Job in der Industrie oder im Handwerk. Und diejenigen, die hauptberuflich ackern, können auf eine ganze Palette an technischem Gerät zurückgreifen, welches die menschliche Arbeitskraft von anno dazumal zu einem beachtlichen Teil ersetzt. Vor allem in den 1950er bis -70er-Jahren nahm die Zahl der in der Landwirtschaft Beschäftigten in Deutschland auch aufgrund technischer Innovationen rapide ab.

