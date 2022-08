Ehepaar lebt wie auf einer Mülldeponie: Behörden schreiten ein

Auf einem Hof im Landkreis stellen Beamte erschreckende Zustände fest. Ein Paar lebte dort zwischen Müll, Kot und Schrott. Fäkalien gefährden das Grundwasser.

Müll bis zur Decke, Schrott auf dem Hof und Tiere, die in ihrem eigenen Kot stehen: Im Landkreis Donau-Ries haben Behörden und Polizei einen Hof mit massiven hygienischen Missständen durchsucht. Katzen, Schafe, Ziegen und ein Pferd wurden dabei aus den erbärmlichen Umständen befreit. Gegen die Besitzer wird nun wegen mehrere Delikte ermittelt.

Am Donnerstag haben Beamte der Donauwörther Polizei aufgrund eines Beschlusses der zuständigen Staatsanwaltschaft eine groß angelegte Durchsuchung auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in einer Wörnitzgemeinde im Zuständigkeitsbereich der Inspektion durchgeführt. Unterstützt wurden sie dabei von Kollegen aus dem Landratsamt Donau-Ries sowie dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth.

Grundstücksbesitzer lebten wie in einer Art Mülldeponie

Ursache für die Ermittlungen waren mehrere Feststellungen, aus denen sich ergab, dass die Grundstücksbesitzer den kompletten Hofbereich des landwirtschaftlichen Anwesens als Mülldeponie sowie Ablagerungsfläche für Schrottfahrzeuge nutzten. Zahlreiches Ungeziefer wie Ratten konnten bereits von der Straße aus festgestellt werden. Zudem war durch Sickersäfte größerer Fäkalienansammlungen von Tieren eine Grundwassergefährdung gegeben.

Beamte in Schutzanzügen stellten fest, dass die Grundstücksbesitzer (49 und 62 Jahre alt) mit dem Halten zahlreicher Tiere offenkundig massiv überfordert waren. Die Wohnbereiche waren bis unter die Decke mit Müll gefüllt. Zudem wurden rund 25 Ziegen und Schafe sowie ein Pferd aufgefunden, die unter schlechten hygienischen Zuständen in bereits festgetretenem, etwa 80 Zentimeter hohem Mist standen. Die Tiere wurden in amtliche Obhut genommen. Sieben Katzenjungen und zwei ältere Katzen wurden ins Tierheim gebracht.

Gegen das Paar wird nun unter anderem wegen Verdachts von Verstößen nach dem Tierschutzgesetz, unerlaubtem Umgang mit Abfällen, unerlaubtem Betreiben von Anlagen, Bodenverunreinigungen sowie dem Verstoß gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz ermittelt. (AZ)