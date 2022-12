Ein traumhaftes Winter-Wochenende in der Region

Schlittenfahren, Ski-Langlauf und Weihnachtsmarkt - das war am Wochenende in Nordschwaben bei klirrender Kälte angesagt.

Was für ein Winter-Wochenende in Nordschwaben: Eine rund 20 Zentimeter dicke Schneeschicht in der Landschaft und auf den Dächern, klirrende Kälte und - zumindest am Samstag - strahlender Sonnenschein. Da ließ es sich auch leichter verkraften, dass das Thermometer mancherorts auch tagsüber noch um die minus zehn Grad anzeigte.

Klirrende Kälte und geschlossene Schneedecke: Monika Wischlinski hat bei einem Spaziergang bei Gosheim die winterliche Landschaft fotografiert. Foto: Monika Wischlinski

Die Menschen zogen sich warm an, gingen spazieren, schlittenfahren und eislaufen. Mancher holte die Langlaufski aus dem Keller und begab sich auf die bestens gespurten Loipen in der Region. Wärmender Glühwein und Punsch waren bei den letzten Weihnachtsmärkten vor den Feiertagen besonders gefragt. Die Bilder machten: Szilvia Izso beim Weihnachtsmarkt in Monheim, Monika Wischlinksi am Riesrand bei Gosheim, Thomas Schneid auf dem Bock bei Harburg und Manfred Jung fotografierte die schneebedeckte Weihnachtskrippe auf der Wörnitz in Donauwörth.





Minus 11 Grad zeigte das Thermometer an, als Thomas Schneid diesen Sonnenaufgang auf dem Bock bei Harburg erlebte. Der Schnee zeigte, dass hier noch keiner eine Rast eingelegt hatte, was bei dieser eisigen Kälte auch kein Wunder ist. Foto: Thomas Schneid

Viele nutzten das Winterwetter in Nordschwaben

Schade nur, dass der Traumwinter wohl am Montag schon wieder vorbei ist. Es soll deutlich wärmer werden und es drohen glatte Wege und Straßen.