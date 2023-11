Gleich vier Wildunfälle in einer Nacht

Die Polizei Donauwörth hatte es in Daiting, Monheim, Fünfstetten und Harburg mit Autofahrern zu tun, deren Fahrzeuge Tiere erfasst hatten.

Gleich vier Wildunfälle passierten in der Nacht zum Donnerstag im Zuständigkeitsbereich der Polizei Donauwörth: In Daiting, Monheim, Fünfstetten und Harburg kam es zu Zusammenstößen zwischen Tieren und Autos. Der erste ereignete sich kurz nach 21 Uhr, als eine Fahrerin von Daiting in Richtung Gansheim unterwegs war. Vor der Nachermühle querte ein Biber die Fahrbahn, den die 46-Jährige mit ihrem Wagen erfasste. Der Biber verendete an der Unfallstelle. Am Pkw entstand Schaden in Höhe von 1500 Euro.

Um 23.55 Uhr erfasste ein 60-jähriger Mann auf der Straße von der B2 herkommend in Richtung Rehau ein Reh, das auf die Fahrbahn sprang. Das Reh wurde beim Aufprall sofort getötet. Den Sachschaden am Wagen gibt die Polizei mit rund 1000 Euro an.

Zwei Rehe rannten nach den Kollisionen verletzt weiter

Gegen 1.10 Uhr fuhrt ein 53-jähriger Mann mit seinem Auto von Fünfstetten kommend in Richtung Wemding, als an der Abzweigung zum Mittelwegerhof von links ein Reh die Fahrbahn querte. Reh und Fahrzeug stießen zusammen, das Tier rannte danach allerdings weiter. Wie stark es verletzt wurde, ist bislang unbekannt. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt, um nach dem mutmaßlich verwundeten Reh zu sehen. Am Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Am frühen Donnerstagmorgen kurz nach 6 Uhr kam es dann noch zur Kollision zwischen einem Transporter und einem Reh. Nach Polizeiangaben war der 57-jährige Fahrer von Harburg kommend in Richtung Schaffhausen auf der Ortsverbindungsstraße unterwegs. Am Bockberg sprang das Reh unvermittelt auf die Straße, wurde beim Zusammenstoß verletzt, rannte danach aber weiter. Obwohl der Fahrer des Transporters nach dem Tier suchte, konnte er es nicht finden. Der Jagdpächter wurde informiert. Am Transporter entstand Schaden in Höhe von 3000 Euro. (AZ)