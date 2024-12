Grüne nominieren Donauwörther für den Bundestag

Mit einem 31-Jährigen ziehen die Kreisverbände Donau-Ries, Dillingen und Aichach-Friedberg von Bündnis 90/Die Grünen in den Wahlkampf zum Bundestag: Adrian Lund wurde bei einer Aufstellungsversammlung in Donauwörth einstimmig zum Direktkandidaten nominiert. Der von der Versammlung vorgeschlagene Lund erhielt bei einer Enthaltung in geheimer Wahl die Stimmen aller 31 Wahlberechtigten. Die Wahl leitete Landesvorsitzende und Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer aus Reichertswies.

