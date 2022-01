Landkreis Donau-Ries

12:00 Uhr

Heiraten in der Pandemie: Wie Corona Brautpaaren im Weg steht

Plus Heiraten in Zeiten von Corona stellt viele Brautpaare vor große Herausforderungen. Und auch in manchen Standesämtern macht sich die Pandemie bemerkbar.

Von Viktoria Gerg

Es ist einer der wichtigsten und für viele auch einer der schönsten Tage im Leben: die Hochzeit. Sobald die Fragen aller Fragen mit einem "Ja" beantwortet wurde und der Verlobungsring am Finger funkelt, beginnt für viele Paare die Planung. In Zeiten von Corona allerdings macht das Virus den Vorbereitungen oftmals einen Strich durch die Rechnung. Für die Betroffenen ist das eine organisatorische und auch emotionale Belastung. Zwei Paare erzählen, wie sie als Hochzeitspaar diese Zeit erlebt haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen