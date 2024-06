Der Dauerregen lässt alle Pegel steigen, nun reagiert das Landratsamt: Der sogenannte "K-Fall" wird ausgerufen. Der Scheitel wird in der Nacht auf Montag erwartet.

Der Landkreis Donau-Ries hat am Samstag um 12.20 Uhr den Katastrophenfall ausgerufen. Die starken Regenfälle in großen Teilen Bayerns führen auch in der Region bereits seit mehreren Stunden zu Einsätzen der Feuerwehren, wie es in einer Pressemitteilung des Landratsamts heißt.

Die Führungsgruppe Katastrophenschutz fand sich am Vormittag im Landratsamt zusammen und wird von zahlreichen Fachberatern aus den Bereichen Wasserwirtschaftsamt, der Polizei, THW, DLRG, Wasserwacht und den Feuerwehren unterstützt.

Überschwemmungen rund um Donauwörth: Hier gibt es die Bilder

Hochwasser: Landratsamt Donau-Ries ruft Katastrophenfall aus

Nach aktuellen Wetterprognosen wird mit anhaltenden Regenfällen gerechnet, der Scheitelpunkt mit den höchsten prognostizierten Pegelständen wird im Landkreis Donau-Ries nach aktuellen Informationen für den Montag erwartet. Nach aktueller Datenlage wird hier ein sogenanntes hundertjähriges Hochwasser für Teilbereiche des Landkreises Donau-Ries, ein sogenanntes „HQ100“ erwartet. Vor allem die Donau wird in den nächsten Stunden stark steigen.

Die weiteren Maßnahmen, beispielsweise voraussichtlich erforderlich werdende Evakuierungsmaßnahmen, werden in der Führungsgruppe Katastrophenschutz geplant und gegebenenfalls rechtzeitig kommuniziert. Die Abläufe hierzu wurden regelmäßig geübt. Kreisbrandrat Heinz Mayr wurde zum örtlichen Einsatzleiter bestimmt.

Landrat Rößle: "Es ist wichtig, Ruhe zu bewahren"

Landrat Rößle: „Diese Maßnahme dient zum jetzigen Zeitpunkt dazu, alle Kräfte zu bündeln, um uns noch schneller und effizienter auf die erwarteten Pegelstände vorbereiten zu können. Zum aktuellen Zeitpunkt ist es wichtig, Ruhe zu bewahren und tieferliegende Bereiche soweit möglich zu meiden.“ Landrat Rößle spricht bereits jetzt sämtlichen im Einsatz befindlichen Hilfsorganisationen und Ehrenamtlichen seinen Dank für ihren Einsatz und das frühzeitig umsichtige Handeln aus.

Sämtliche Informationen gibt es auch unter www.donau-ries.de/hochwasser. (AZ)