Landkreis Donau-Ries

vor 32 Min.

In diesen Orten gibt es das schnellste Internet im Donau-Ries-Kreis

Plus Breitbandversorgung wird für viele immer wichtiger. In manchen Donau-Rieser Kommunen kann man von den schnellsten Geschwindigkeiten derzeit aber nur träumen.

Von Manuel Wenzel

Arbeiten von Zuhause aus, Serien schauen und Musik hören über einen Streamingdienst oder Spielen an PC oder Konsole per Internet - dafür braucht es eine vernünftige Verbindung. Das Thema Breitbandversorgung wird daher für viele Menschen immer wichtiger. Doch wie ist der Landkreis Donau-Ries in diesem Bereich aufgestellt? Gabriele Theiler, Koordinatorin für Digitalisierung in Landkreis, hat hierzu die aktuellen Zahlen aus dem Breitbandatlas zusammengestellt. Und dabei treten für manche Kommunen durchaus überraschende Ergebnisse zutage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

