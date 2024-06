Landkreis Donau-Ries rüstet weiter mit PV-Anlagen auf

Plus Zunächst setzt die Bauverwaltung auf möglichst hohen Eigenverbrauch. Warum Speicherung und Einspeisung derzeit nachrangig behandelt werden

Die Bauverwaltung des Landratsamtes Donau-Ries hat dem Bauausschuss des Kreistages ein Konzept für die Installation weiterer Photovoltaik-Anlagen auf den kreiseigenen Gebäuden vorgestellt. Bis 2026 stehen dafür 500.000 Euro zur Verfügung. Das Vorhaben ist auf einen möglichst hohen Eigenverbrauch ausgerichtet. Einspeisungen in die Netze der Stromanbieter seien nur „nachrangig“ geplant, wie der Leiter des Fachbereiches Hochbau, Joachim Aurnhammer, erklärte. Ebenso soll die Speicherung der erzeugten Energie zunächst keine große Rolle spielen.

Aurnhammer begründete dies mit zu langen Amortisationszeiten, die bei einem angenommenen Strompreis von 30 Cent pro Kilowatt netto und einer Einspeisevergütung von acht Cent frühestens nach 17 Jahren erreicht würden. Bei dieser Rechnung ergebe sich ein Ertrag von rund 480 Euro pro Jahr. Ein Speicher koste etwa 8000 Euro netto. Die Anlagen würden allerdings so konzipiert, dass eine Speicher-Nachrüstung jederzeit möglich wäre.