Landwirte im Donau-Ries-Kreis lassen Blumen sprechen

Es summt und brummt zwischen den kräftigen orangefarbigen Blüten der Ringelblume, purpurfarbenen Malven, rotem Klatschmohn, blauen Kornblumen, knallgelben Sonnenblumen und, und, und. Am Waldrand nahe Wemding wachsen auf rund eineinhalb Hektar Ackerfläche üppig und dicht gedrängt Wiesenblüher und -kräuter. Sie sind in ihrer verschwenderischen Farbenpracht nicht nur eine Augenweide, sondern verströmen auch einen betörend würzigen Duft und laden Insekten ein, sich an ihnen zu laben. Zwischen den über 40 verschiedenen Arten der „Veitshöchheimer Mischung“ haben sich aber auch diverse großblättrige Kohlpflanzen geschmuggelt und hie und da auch Gelbe Rüben. „Ich hab noch eine Niederwildmischung für die Waldtiere ausgesät“, erklärt Landwirt Karl-Heinz Fackler diese originelle Kombination aus Blüh- und Nutzpflanzen.

Barbara Würmseher Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Donau-Ries Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wemding Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis