Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Mieses Weihnachtsgeschäft - bittere Bilanz der Gastronomie

Die hohe Inzidenz und die 2G-Regel setzen der Gastronomie im Landkreis Donau-Ries schwer zu. Auch das Restaurant Zu den drei Kronen in Donauwörth leidet unter Umsatzeinbrüchen.

Plus Die vierte Welle macht den Gasthäusern im Landkreis Donau-Ries schwer zu schaffen: Die Wirte dürfen zwar öffnen, doch die Rechnung geht nicht auf.

Von Viktoria Gerg

Weihnachtszeit heißt auch genießen, feiern, beisammen sein. Für die Gastronomen im Landkreis Donau-Ries eigentlich die Zeit, in der sie besonders viel zu tun haben. Doch so ganz unbeschwert und ausgelassen sehen auch dieses Jahr die Wochen vor Heiligabend für sie nicht aus. 2G ist die Maßgabe in der vierten Welle der Corona-Pandemie - und die Gastronomen ziehen eine bittere Bilanz.

