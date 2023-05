Landkreis Donau-Ries

Musikvereine tragen Kultur in unseren Landkreis

Eine große Zahl von Blasmusikantinnen und -musikanten sind im Landkreis Donau-Ries in Kapellen engagiert.

Plus 3243 Musikerinnen und Musiker spielen im Donau-Ries-Kreis in 39 Kapellen. Warum sie so bedeutsam sind und welche Pläne es für die kommenden Jahre gibt.

Die Blasmusik-Landschaft im Landkreis Donau-Ries ist ausgedehnt, bunt und vereint viele Menschen miteinander - Musikanten wie Zuhörer. Jetzt fand die jährliche Bezirksgeneralversammlung des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds (ASM) Bezirk 16 in Daiting statt und einmal mehr zeigte sich, welch wichtige Kulturträger die Blasorchester in unseren Kommunen sind. Der Bezirksvorstand blickte auf die vergangenen Monate zurück und gab Ausblicke auf das kommende Jahr. Musikalisch wurde die Veranstaltung durch die „Jungen Ussetaler Musikanten“ begleitet.

Bezirkvorsitzender Joachim Braun begrüßte zu Beginn Musikerinnen, Musiker sowie die Ehrengäste. Welche Bedeutung die ortsansässige Kapelle in der Gemeinde hat, betonten bei ihren Grußworten dann Daitings Bürgermeister Roland Wildfeuer und dem Vorstand des Musikvereins Ussetal Daiting, Benedigt Biegler. Beide lobten auch die gute Entwicklung des Orchesters in den vergangenen Jahren.

