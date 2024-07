LKA nimmt mutmaßliches IS-Mitglied im Kreis Donau-Ries fest

Die Bundesanwaltschaft hat im Landkreis Donau-Ries ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festnehmen lassen. Der Iraker sei dringend verdächtig, als Jugendlicher und Heranwachsender Mitglied in einer terroristischen Vereinigung im Ausland gewesen zu sein, teilte die Karlsruher Behörde mit. Er soll sich 2014 im Irak dem IS angeschlossen und bis 2016 verschiedenen IS-Einheiten angehört und an Kampfhandlungen teilgenommen haben.

Die Festnahme erfolgte den Angaben zufolge am Mittwoch durch Beamte des Bayerischen Landeskriminalamts. Der Beschuldigte sei daraufhin dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt worden und sitze nun in Untersuchungshaft. (dpa)