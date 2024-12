Nötigung: Mann montiert Parkkralle an anderes Auto

Im Dienstbereich der Polizeiinspektion Donauwörth ist es am Samstag gegen 23 Uhr zu einem ungewöhnlichen Vorfall gekommen. Nachdem eine 60-jährige Autofahrerin ihr Fahrzeug auf dem Grundstück eines 53-Jährigen abgestellt hatte, brachte dieser eine Parkkralle an dem Auto an. Weiterhin hinterließ er einen Hinweiszettel an der Windschutzscheibe.

Die 60-Jährige übersah jedoch in der Dunkelheit sowohl den Zettel als auch die Parkkralle und versuchte loszufahren. Hierbei wurde ihr Auto erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Polizeilicherseits wird darauf hingewiesen, dass ein derartiges Vorgehen erhebliche Gefahren mit sich bringen kann. Je nach Einzelfall können zudem Schadensersatzforderungen oder gar Strafermittlungen die Folge sein. Die örtlichen Polizeidienststellen stehen bei solchen Störungen als Ansprechpartner zur Verfügung, sodass eigenes Einschreiten im Regelfall nicht notwendig sein wird. Im aktuellen Fall wurde Strafanzeige wegen Nötigung erstattet. (AZ)