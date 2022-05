Plattenpartys und Festivals: Das Nachtleben im Landkreis nimmt Fahrt auf

Plus Zwei Jahre mussten auch die Mischpulte auf Plattenpartys stillbleiben, nun geht es für alle Feierlaunigen endlich wieder los. Das ist in der Region geboten.

Nach coronabedingter Zwangspause beginnt nun wieder die Zeit, die in den vergangenen zwei Jahren viele Partybegeisterte und Jugendliche in der Region schmerzlich vermisst haben: die Plattenparty- und Festivalsaison. Endlich soll auch im Landkreis wieder durch die Nächte gefeiert werden, das Partyprogramm für die kommenden zwei Monate steht fest.