Schwarzer Hautkrebs: So viele Personen sind im Landkreis Donau-Ries daran erkrankt

Die Zahl liegt für 2021 über dem bayerischen Durchschnitt. Zum Hautscreening können Bürgerinnen und Bürger ab einem bestimmten Alter alle zwei Jahre kostenlos.

Zu viel ultraviolette Strahlung durch Sonne oder den Besuch von Solarien ist der Hauptrisikofaktor für Hautkrebs. Dessen gefährlichste Form ist das maligne Melanom, der schwarze Hautkrebs. Im Jahr 2021 sind in Bayern rund 58.800 Menschen daran erkrankt. Das entspricht laut AOK-Gesundheitsatlas 0,52 Prozent der bayerischen Bevölkerung. „Im Landkreis Donau-Ries erhielten 680 Personen 2021 die Diagnose schwarzer Hautkrebs, das heißt, hier gab es mit 0,59 Prozent im Verhältnis etwas mehr Betroffene“, sagt Michael Meyer, Direktor der AOK Donau-Ries.

Grundsätzlich lasse sich das Risiko für Hautkrebs deutlich senken, wenn man drei Dinge beachte, so die AOK-Pressemitteilung: Die Haut vor UV-Strahlen schützen, sie regelmäßig auf Auffälligkeiten untersuchen und unbedingt alle zwei Jahre das kostenfreie Angebot der Krankenkasse zum Hautkrebsscreening ab 35 Jahre wahrnehmen. „Zusätzlich bietet die AOK Bayern bereits 18- bis 34-jährigen Versicherten eine Kostenerstattung oder einen Zuschuss für die Hautkrebsvorsorge beim Hautarzt an, ebenfalls alle zwei Jahre“, so Meyer. Leider nehme nur weniger als ein Fünftel der Berechtigten ab 35 Jahre die Vorsorge in Anspruch – mit aktuell sogar rückläufiger Tendenz.

Länger in der Sonne bleiben: Das bedeutet der Lichtschutzfaktor

„Wer sich längere Zeit bei starker Sonneneinstrahlung im Freien aufhält, braucht ausreichenden Sonnenschutz“, rät Michael Meyer. Beim hellen Hauttyp sei die Sonnenbrandgefahr besonders hoch. Zwar heile ein Sonnenbrand wieder ab, aber die Haut selbst vergesse ihn nicht: Sie altere schneller und es steige das Risiko, Hautkrebs zu bekommen. „Sonnenschutzmittel ermöglichen einen längeren Aufenthalt in der Sonne, aber je empfindlicher und heller die Haut ist und je länger man in der Sonne bleibt, desto höher sollte der Schutzfaktor sein“, betont Meyer. Wie lange ein Produkt die Haut schütze, hänge vom Lichtschutzfaktor ab. LSF 30 bedeute, dass man dreißigmal länger in der Sonne bleiben könne, als ohne Schutz, so die Pressemitteilung. Wessen Haut sich dann ohne Sonnenschutzmittel nach zehn Minuten röte, könne mit LSF 30 theoretisch bis zu 300 Minuten – zehn Minuten mal Faktor 30 – in der Sonne bleiben. Hautärztinnen und Hautärzte raten allerdings, höchstens zwei Drittel dieser errechneten Zeit auszunutzen.

Zudem sollte man den Sonnenschutz rechtzeitig, sorgfältig und reichlich auftragen. Fuß- und Nasenrücken, Schultern und Dekolleté sowie Stirn (Glatze) und Ohren seien besonders sonnenbrandgefährdet. „Auch das regelmäßige Nachcremen ist wichtig, das heißt nach etwa zwei Stunden und unbedingt öfter, wenn man im Wasser war“, ergänzt Michael Meyer und empfiehlt überdies ein schattiges Plätzchen als Sonnenschutz. Im Schatten sei die UV-Strahlung um mindestens 50 Prozent vermindert. (AZ)