Landkreis Donau-Ries

vor 52 Min.

Sie helfen Senioren im Landkreis Donau-Ries beim Weg in die digitale Welt

Plus Im Donau-Ries-Kreis startet ein neues Projekt. Dafür werden Ehrenamtliche gesucht, die ältere Menschen beim Umgang mit Smartphone oder Tablet unterstützen.

Von Manuel Wenzel

Diese Situation ist sicherlich vielen bekannt: Die Großmutter fragt ein Enkelkind, ob es ihr vielleicht bei der Installation von Whatsapp auf das jüngst erworbene Smartphone helfen kann. Sie will auch endlich mit Familie und Freundinnen über diesen Nachrichtendienst kommunizieren können. Oder der eigene Vater braucht Hilfe, weil er im Internet ein Zugticket buchen will, aber keine Ahnung hat, wie das genau geht. Oder die befreundeten rüstigen Nachbarn, die eine Überweisung per Online-Banking tätigen sollen, das aber in ihrem Leben nie zuvor gemacht haben. Oft kann in solchen Fällen jemand aus dem eigenen Umfeld helfen. Aber eben längst nicht immer. Und genau hier setzt ein neues Projekt an, das im Landkreis Donau-Ries nun umgesetzt wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen