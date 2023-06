So läuft es auf der Riesbahn nach dem Abschied von DB Regio

Plus Seit 11. Juni fährt nur noch Go-Ahead auf der Riesbahn zwischen Donauwörth und Nördlingen. DB-Lokführer befürchteten Chaos. Das sagen Pendler.

Die roten Züge sind jetzt blau. Auf der Riesbahn-Strecke fährt seit 11. Juni nur noch Go-Ahead. Die Deutsche Bahn (DB) hat sich endgültig zurückgezogen. DB-Lokführer und wohl auch einige Pendlerinnen und Pendler hatten befürchtet, dass die Farbe die geringste Veränderung auf der Riesbahn sein würde. Manche rechneten auf der Strecke von Donauwörth über Nördlingen nach Aalen mit Chaos, schließlich lieferte das Unternehmen im Winter in der Region innerhalb weniger Monate einige Pannen. Wie liefen die ersten anderthalb Wochen?

Winfried Karg, Pressesprecher von Go-Ahead Bayern, sagt: "Wir sehen die Riesbahn sehr stabil." Nur das vergangene Wochenende sei eine Ausnahme gewesen. "Der Samstag war kein guter Tag." Zugausfälle, Verspätungen, eine Verbindung, die statt in Nördlingen plötzlich schon in Donauwörth endete. Der Grund für die meisten dieser Unannehmlichkeiten waren laut Karg kurzfristige Krankmeldungen. "Wir haben auf dem Papier genügend Leute für den Betrieb." Aber die Personaldecke sei noch etwas dünn, das werde sich verbessern, wenn weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Ausbildung fertig werden.