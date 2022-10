So machen Sie ihren Garten winterfest und tierfreundlich

Die Zeit ist gekommen, den Garten fit für den Winter zu machen. Der Jagdverband Donauwörth hält Tipps parat, wie dabei Tieren geholfen werden kann.

Die Tage werden immer kürzer, die Bäume immer kahler. In den Gärten bilden sich Blätterhaufen in den buntesten Farben. Der Herbst hält Einzug im Donau-Ries-Kreis - es ist also Zeit, den eigenen Garten für den Winter fit zu machen. Wie das im Einklang mit Wildtieren gelingen kann, wissen Albert Reiner und Robert Oberfrank aus dem Jagdverband Donauwörth.

„Jeder kann auch im kleinsten Garten bestehende Lebensräume erhalten und leicht Neue erschaffen“, so Reiner und Oberfrank, die im Vorstand des Jagdverbands sind. Den besten Artenschutz bietet ein Garten, der nicht hundertprozentig auf Ordnung getrimmt ist. Eine gewisse Unordnung im Garten schaffe Lebensraum. Außerdem sei ein naturnaher Garten mit ausgewählten Pflanzenarten ein Zuhause für viele verschiedene Tierarten und schütze die Artenvielfalt.

Vielfältige Möglichkeiten für tierische Winterquartiere im Landkreis Donau-Ries

Kälte, Nässe und Hunger setzen den Tieren im fortschreitenden Herbst zu. „Ein schützendes Quartier ist in der kalten Jahreszeit auch für unsere Tiere Gold wert“, so Albert Reiner „und dafür können wir alle sorgen!“ „Wilde Ecken“ im Garten mit Laub und Reisig sowie Totholzhaufen, die mindestens bis April, am besten aber gleich das ganze Jahr dort bleiben, bieten Insekten, Igeln, Reptilien und Amphibien Nahrung, Unterschlupf und Winterquartier. Besonders Käfer, Spinnen, Eidechsen und Wildbienen profitieren vom Totholz, aber auch viele Moose und kleine Pilze fühlen sich hier wohl. Auch eine Trockensteinmauer oder Steinpyramiden bieten verschiedenen Arten ganzjährig ein Zuhause.

Während natürliche Baumhöhlen und Nistkästen in der warmen Jahreszeit als Brut- und Geburtsstätte dienen, bieten sie in der kalten Jahreszeit einen Überwinterungsort oder Schlafplatz. Ebenso wichtig wie Nistmöglichkeiten seien dichte Hecken aus Weißdorn, Schlehen, Pfaffenhütchen, Holunder, Wildrose und Haselnuss. Diese bieten Schutz vor jagenden Katzen oder Mardern und ergänzen im Winter das Nahrungsangebot durch ihre Früchte.

Dauerhafte Tränkstellen im Garten dienen allen Tieren

Wiesen könnten außerdem auch ein Überwinterungsquartier für Kleingetier sein, sofern sie nicht mehrmals jährlich gemäht werden. Auch Staudenpflanzen, die nicht zurückgeschnitten werden, bieten im Winter Lebensraum. „Körnerfresser wie Finken, Ammern und Zeisige bedienen sich an den verbleibenden Samenständen von Blumen“, weiß Jäger Albert Reiner. Rasenschnitt, Laub und zerkleinerte Zweige können als Mulch den Boden und die Pflanzenwurzeln schützen.

Unterschiedliche Bodenstrukturen, abwechselnde Bereiche mit Licht und Schatten und ein Mix aus feuchten und trockenen Standorten fördere ebenfalls die Artenvielfalt im heimischen Garten. Wasser spiele zudem eine große Rolle. An Tränkstellen, die das gesamte Jahr über bereitgestellt werden, können sich Tiere aller Art mit Wasser versorgen.

Frühblüher jetzt einpflanzen, um Bienen und Hummeln im Frühjahr zu nähren

Bereits jetzt sei die richtige Zeit, an das nächste Frühjahr zu denken. Blumenzwiebeln von Frühblühern, wie Schneeglöckchen, Krokusse, Märzenbecher oder Tulpen sollen im Herbst im Garten verteilt werden, damit sie die bereits zeitig im Jahr ausschwärmenden, hungrigen Insekten wie Bienen oder Hummeln ernähren können. (AZ)