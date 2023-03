Über Hälfte der Fahrzeuge zu schnell: Die Stadt Harburg blitzt jetzt selbst

Plus Mit Harburg steigt eine weitere Kommune im Donau-Ries-Kreis in eine eigene Geschwindigkeitsüberwachung ein. Warum dies passiert und wer sonst noch blitzen lässt.

Diese Zahlen sprechen eine klare Sprache. Versteckte Geschwindigkeitsmessungen an diversen Stellen in der Stadt Harburg haben ergeben, dass vor allem vor Kindergärten viel zu schnell gefahren wird. Und dass der Anteil der Temposünder exorbitant hoch ist. Das Rekordergebnis kommt aus Heroldingen.