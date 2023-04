Landkreis Donau-Ries

12:00 Uhr

Urlaub nach der Corona-Pandemie: "Der Reisehunger ist groß"

Plus Corona ist vorbei? Zumindest sind es die Einschränkungen. Das freut Urlauber. So kommt die Reiselust zurück in den Landkreis Donau-Ries – trotz höherer Preise.

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

Urlaub ohne Maske. Und ohne sonstige Corona-Einschränkungen. Das ist heuer wieder möglich und wird es wohl auch im Sommer bleiben. Sehr zur Freude von Touristinnen und Touristen, aber auch von Reisebüros und Städten im Landkreis Donau-Ries. "Ab diesem Jahr reisen die Leute ungebremst", sagt Tanja Büyükdag vom Reisebüro Derpart in Donauwörth. Das Fernweh sei stärker als je zuvor. Ein Großteil der Kunden habe schon für den Sommer gebucht. Aber macht nicht gerade jetzt, wo Corona kein Hindernis mehr ist, die hohe Inflation Urlaubsplänen einen Strich durch die Rechnung?

Das spiele kaum eine Rolle, sagt Büyükdag. "Die Leute wollen reisen und sie reisen auch." Viele Urlaube seien zehn bis 30 Prozent teurer als 2019, sagt Ines Hönle von Reisen am Tor in Wemding. Bemerkbar mache sich das schon, es gebe verwunderte Reaktionen: "Oh, ist das jetzt so teuer?" Die wenigsten ändern laut Hönle aber ihr Ziel zu einer günstigeren Alternative. Ihr Eindruck: Viele wollen nach Corona Verpasstes nachholen. Aktuell sei die Nachfrage bei ihr sogar höher als zur gleichen Zeit in den Jahren vor der Pandemie. Und deutlich höher als in den vergangenen drei Jahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen