Landkreis Donau-Ries

20:43 Uhr

Verhaltener Optimismus für den Landkreis Donau-Ries

In Nordheim ist am Mittwochvormittag der Wasserpegel gestiegen, sodass Helfer in Windeseile eine Sperre aus Sandsäcken errichten. Das konnte aber nicht verhindern, dass das Hochwasser das Feuerwehrhaus erreicht.

Plus Noch immer lastet auf den Dämmen ein enormer Druck. Doch der Riedstrom der Donau wird in Kürze weniger, sodass alle vielleicht zum Wochenende ein wenig aufatmen können.

Von Barbara Würmseher

Die Hochwasserlage im südlichen Landkreis ist nach wie vor prekär. Landrat Stefan Rößle und Gudrun Seidel, die Leiterin des Wasserwirtschaftsamts, sprechen am Mittwoch in einer Pressekonferenz von stellenweise steigenden Wasserständen und vereinzelten Deichen, die zu brechen drohen. Ständige Kontrollen sollen das verhindern. Mit einer möglichen Entspannung der Situation, so die sehr vorsichtige Prognose, sei allerdings eventuell bis zum Wochenende zu rechnen. "Ich gehe davon aus", sagt Gudrun Seidel, "dass es in wenigen Tagen wahrscheinlich zu einer Entlastung kommen kann."

Ihr verhaltener Optimismus liegt vor allem an den aktuell sinkenden Pegelständen der Donau bei Günzburg und Dillingen. Sie gehen so weit zurück, dass die Donau wohl ab Mittwochabend/Donnerstagfrüh nicht mehr in den sogenannten Riedstrom ausufert. Der Riedstrom ist das natürliche Überschwemmungsgebiet der Donau. "Es hat ihn schon immer gegeben", betont Gudrun Seidel. "Das Wasser der Donau fließt dorthin ab und ist nicht steuerbar. Ohne den Riedstrom käme es in Donauwörth zu deutlich größeren Hochwasserereignissen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen