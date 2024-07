Wechsel beim SPD-Kreisvorsitz: Peter Moll tritt zurück

Peter Moll gibt den Vorsitz der SPD-Kreistagsfraktion zum 1. September ab, den er seit den Kommunalwahlen 2020 innehat. Seine Nachfolgerin wird die Harburger Kreisrätin Claudia Müller. Der Donauwörther nennt ausschließlich berufliche Gründe für seinen Rückzug. Als leitender Ministerialrat im Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention mit seinen zwei Standorten in Nürnberg und München sei er so stark eingebunden, dass es immer schwieriger werde, Zeit für den Fraktionsvorsitz mit all den damit verbundenen Terminen und Verpflichtungen aufzubringen. Moll arbeitet hauptsächlich in Nürnberg, muss jedoch eigenen Angaben zufolge häufig in München präsent sein, wo der Leitungsstab mit Ministerin Judith Gerlach sitzt.

Peter Moll übergibt SPD-Fraktionsvorsitz an Claudia Müller

Sein Kreistagsmandat werde er unabhängig davon weiter behalten und künftig im Umweltausschuss als Mitglied vertreten sein, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion. Müller übernehme seinen Sitz im Kreisausschuss. Die 53-jährige Mutter von drei Kindern ist von Beruf Bauingenieurin und seit vier Jahren Kreistagsmitglied. Sie gehört schon seit Langem dem Harburger Stadtrat an und führt dort die SPD-Fraktion. In ihrer neuen Funktion auf Kreisebene wolle sie auf eine solide Finanzpolitik achten, die Kommunen durch die Kreisumlage nicht über Gebühr belasten und sich für die Modernisierung von Verwaltung und Infrastruktur einsetzen. Eine wichtige Aufgabe sieht sie darüber hinaus in der rechtzeitigen Weichenstellung für die Kommunalwahlen 2026.

Ihre Stellvertreter sind Georg Wiedemann aus Oettingen und die Nördlingerin Rita Ortler. (bs)