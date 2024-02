Wie das Kulturzentrum Donau-Ries Ukrainer im Landkreis unterstützt

Die Jobsuche und die Sprache sind für viele Ukrainer eine Hürde, dabei unterstützt das Kulturzentrum Donau-Ries. Dennoch werden weitere Helfer gesucht.

Die Hilfsbereitschaft war groß, als die ersten Geflüchteten aus der Ukraine vor knapp zwei Jahren nach Deutschland kamen. Doch wie sieht die Situation heute aus? Landrat Stefan Rößle besuchte das ukrainische Kulturzentrum Donau-Ries für Einheimische und Geflüchtete, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Vitaliy Laryushkin, Koordinator des Kulturzentrums Donau-Ries, lebt seit Längerem in Donauwörth und bietet mit weiteren 15 Mitgliedern bis zu 14 kostenlose Kurse an. Sie treffen sich zwei bis drei Mal wöchentlich in den Räumen der Caritas in Donauwörth, um beispielsweise zusammen zu basteln oder zu lernen.

„Willkommen ist hier jeder. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger im Landkreis sind herzlich eingeladen, an den Aktivitäten und Kursen für Jung und Alt teilzunehmen“, sagt Laryushkin. Die Migrationsbeauftragte des Landratsamtes, Sofia Fischer, die ebenfalls am Termin teilnahm, freut sich über den Einsatz: „Das ukrainische Kulturzentrum fördert mit diesem vielfältigen Angebot die kulturelle Arbeit und die Hilfe zur Selbsthilfe. Sie bringen sich aktiv in die Gesellschaft der Region ein.“ Das Kulturzentrum betreue aktuell rund 200 ukrainische Flüchtlingsfamilien im Landkreis. Sie alle wollten die deutsche Sprache lernen, aber das sei für viele eine der schwersten Aufgaben.

Unterstützung für ukrainische Flüchtlinge im Landkreis Donau-Ries

Auch die Bürokratie sei nicht immer einfach zu bewältigen: "Wir müssen viele Anträge und Dokumente ausfüllen und das dauert lange. Wir suchen dringend ehrenamtliche Helfer, die uns unterstützen." Zudem würden für Tanz- und Gymnastikkurse einmal pro Woche für etwa vier Stunden eine Halle oder ein größerer Raum in Donauwörth oder Nördlingen gesucht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Viele der Mitglieder sind Pädagogen oder Künstler, doch eine ausgeprägte Bürokratie verhindere oft eine zügige Integration in den Arbeitsmarkt. Die Anerkennung eines Abschlusses im Erzieher- oder Lehrerberuf und der Nachweis von Sprachkenntnissen könne Jahre dauern, heißt es in der Mitteilung. Aber die Mitglieder des Kulturzentrums unterstützen ihre Landsleute aktiv bei der Arbeitssuche. "Wir wollen dieses Vorurteil ablegen, dass wir dem Staat auf der Tasche liegen", so Laryushkin.

Wie Menschen aus der Ukraine unterstützt werden können

"Es ist überwältigend, wie sich die Frauen und Männer im Kulturzentrum engagieren und ihre Ideen einbringen", so Landrat Stefan Rößle, der an die Menschen appelliert: "Angesichts der vielen Flüchtlinge und der großen Not müssen wir im Landkreis aber alle zusammenhelfen". Er sichere seine Unterstützung zu und werde in den kommenden Wochen mit der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter und Schulamt sowie der Kita-Betreuungsstelle Rücksprache halten, wie es gelingen kann, ukrainische Staatsbürger schneller in ein Beschäftigungsverhältnis zu bringen. (AZ)

Info: Wer die Integration der ukrainischen Flüchtlinge unterstützen möchte, kann sich per Mail unter ukranischeskulturzentrum@gmx.net melden. Weitere Informationen zu Kursangeboten und der Arbeit im Kulturzentrum gibt es auf Facebook: „Ukrainisches Kulturzentrum Donau-Ries“.