Wie reagieren Mensch und Tier auf die Zeitumstellung?

Mit der Zeitumstellung verändert sich der Biorhythmus. Wie man den Mini-Jetlag bekämpft und worauf Autofahrer nun besonders achten sollten.

Auch wenn nicht alle davon begeistert sind, heute ist es wieder so weit. In der Nacht auf Sonntag, 26. März, werden die Uhren eine Stunde vorgestellt. Dadurch ist es morgens eine Stunde länger dunkel, abends eine Stunde länger hell. "Besonders die Umstellung auf die Sommerzeit bringt den inneren Takt durcheinander", sagt Michael Meyer, Direktor der AOK Donau-Ries. Viele Menschen schlafen durch die Zeitumstellung schlecht, fühlen sich müde, schlapp, unkonzentriert. Grund dafür ist ein Mini-Jetlag. Der Körper kann sich auf die "fehlende" Stunde nicht so schnell einstellen und schüttet Schlafhormone wie Melatonin zur gewohnten Zeit aus. "Dadurch kann der Biorhythmus aus dem Gleichgewicht geraten", erklärt Meyer. Ein paar einfache Tricks helfen.

Wer sich bei Tageslicht viel draußen aufhält, gewöhnt seine innere Uhr schnell an den neuen Rhythmus. Günstig ist es, auf üppige Mahlzeiten am Abend sowie auf Alkohol und viel Koffein zu verzichten. Fachleute aus der Schlafforschung empfehlen zudem, vor dem Schlafengehen Aufregung zu vermeiden. Fernsehen und Social Media stehen im Verdacht, das Einschlafen zu erschweren, unter anderem, weil die Geräte LED-Licht ausstrahlen, das die Melatoninausschüttung verzögern soll. Entspannungstechniken wie progressive Muskelentspannung oder autogenes Training können helfen, besser ein- und durchzuschlafen.

Zeitumstellung: Vorsicht vor Wildtieren in der Dämmerung

Mit Beginn der Sommerzeit fällt der Berufsverkehr zunächst wieder in die Zeit der Dämmerung – genau dann, wenn auch im Wald und auf Wiesen die Rushhour tobt. Das Risiko für Wildunfälle steigt erheblich. Denn Reh, Fuchs, Hase und Wildschwein folgen weiterhin ihrem natürlichen Rhythmus und sind vor allem in den Morgen- und Abendstunden unterwegs. Nach dem Winter sind die Notreserven von Pflanzenfressern aufgebraucht und frisches Grün und Streusalzreste locken die Tiere an die Straßenränder, so die Vorsitzenden des Jagdverbandes Donauwörth, Albert Reiner und Robert Oberfrank.

Alle Verkehrsteilnehmer sollten in der Dämmerung auf Landstraßen, an Feldern und in Waldgebieten vorsichtig und mit reduzierter Geschwindigkeit fahren. Mit der aktuellen Plakataktion weisen Städte und Gemeinden im Landkreis, zusammen mit der Polizei, auf die Wildunfallsituation hin.

Besonders hoch ist das Risiko für einen Wildunfall im Frühjahr (April/Mai) und am Jahresende von Oktober bis Dezember, zwischen 5 und 7 Uhr morgens sowie 21 und 23 Uhr abends. Dies belege die Statistik der Polizei Donauwörth, so Sprecher Stephan Roßmanith. In Bayern gab es im vergangenen Jahr rund 80.000 Wildunfälle, davon 1121 im Landkreis Donau-Ries.

Was tun bei einem Wildunfall?

Bei einem plötzlich auftauchenden Tier versuchen viele Fahrer auszuweichen. Experten raten allerdings: bremsen, das Lenkrad gut festhalten und nicht ausweichen – auch bei größeren Tieren. Der Schaden fällt in der Regel geringer aus, als wenn der Wagen ins Schleudern kommt und mit einem entgegenkommenden Auto oder einem Baum kollidiert. Außerdem sollten Autofahrer hupen und das Fernlicht abschalten. Gut zu wissen: "enn ein Tier über die Straße läuft, folgen häufig weitere. Auch Jäger sind aktiv, um die Gefahr von Wildunfällen zu verringern. Sie stellen Reflektoren, Duftzäune und akustische Warnsysteme auf. (AZ, hgyr)