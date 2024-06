"Schmutter außer Kontrolle": Weitere Straßensperrungen

In Rain ist jetzt die Dreifachturnhalle seit der vergangenen Nacht belegt. Auf vielen Straßen ist kein Durchkommen mehr. Hier ist die Übersicht.

Die Hochwasser-Situation im südlichen Landkreis Donau-Ries spitzt sich weiter zu. Immer mehr Menschen werden evakuiert. Gestern Nacht noch wurde auch die Rainer Dreifachturnhalle als Notunterkunft hergerichtet und ist inzwischen bereits belegt. Damit steht laut Landrat Stefan Rößle, der am Sonntag gegen Mitternacht auf dem Heimweg von der jüngsten Lagebesprechung seines Krisenteams war, zusätzlich zur Schmutterhalle in Bäumenheim, Stadthalle und Turnhalle in Monheim sowie dem Dorfgemeinschaftshaus Schäfstall weitere Plätze zur Verfügung.

In der Nacht zum Montag war die Schmutter laut Rößle "außer Kontrolle geraten". Sie hatte mit einer Fließmenge und -geschwindigkeit von 110 Kubikmetern pro Sekunde den Status "HQ extrem" angenommen. Der bedeutet einen Hochwasserabfluss, der etwa der 1,5-fachen Abflussmenge eines hundertjährigen Hochwassers ("HQ 100") entspricht. Die dringende Evakuierung der Wohnhäuser rechts und links neben der Schmutter sei die Konsequenz, so der Landrat.

51 Bilder Hochwasser in Donauwörth: Der Sonntag in Bildern Foto: Anton Färber

Das Landratsamt ist durchgehend besetzt, das Bürgertelefon ist Tag und Nacht unter 0906/74-443 erreichbar. Die nächste große Lagebesprechung von Landrat und Katastrophenschutz findet am Montag um 8 Uhr statt.

In den frühen Morgenstunden des Montags hat die Straßenmeisterei aufgrund der weiter anhaltenden Wassermengen die komplette Sperrung der Donau-Brücke/Augsburger Straße in Donauwörth veranlasst. Darüber hinaus besteht weiterhin eine Vollsperrung der Bundesstraße 2 zwischen Nordendorf und Mertingen.

Folgende Straßen im Landkreis sind wegen des Hochwassers nicht befahrbar und daher gesperrt:

Bereich Rain: