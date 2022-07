Landkreis Donau-Ries

Heiß auf Eis: Das sind die Trendsorten des Jahres in der Region

Plus Zur heißesten Zeit des Jahres gehört unumstritten die kälteste Süßigkeit: leckeres Speiseeis in allen Variationen. Eisdielen in der Region geben Einblicke in ihre Kreationen.

Von Ilona Schmid

Der Sommer treibt die Thermometer-Anzeigen immer weiter in die Höhe: Temperaturen von teilweise über 30 Grad sind aktuell die Norm. Wie soll man da noch einen kühlen Kopf bewahren? Neben dem Sprung ins Wasser ist die Lieblingserfrischung der Deutschen wohl die altbewährte Kugel Eis. Stracciatella, Zitrone, Pistazie, Schokolade - die Sorten und Möglichkeiten der kalten Süßigkeit sind vielfältig und manchmal überraschend originell.

