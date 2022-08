Landkreis

Medikamente werden knapp: Apotheken im Donau-Ries gehen die Fiebersäfte aus

Ein Fiebersaft gehört wohl in jede gute Hausapotheke einer Familie. Doch genau der scheint derzeit kaum verfügbar. Apotheken im Landkreis Donau-Ries haben kaum noch was im Regal.

Von Celine Theiss

Rote Wangen, Schweiß auf der Stirn und Schüttelfrost – wenn das Kind Fieber hat, leiden die Eltern mit. Rasche und unkomplizierte Hilfe bieten Fiebersäfte. Meist schmecken sie nach Orange oder Erdbeere und die Kinder können sie einfach schlucken. In ganz Deutschland herrscht Mangel, der ist nun auch in den Apotheken im Landkreis Donau-Ries angekommen. "Wer noch einen Fiebersaft ergattern kann, sollte direkt zuschlagen", sagt Apotheker Holger Petersenn aus Bäumenheim.

