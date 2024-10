Hochwasser-Entschädigungen: „Das ist nur ein erster Schritt“

Seit Monaten hält der Streit um Entschädigungszahlungen für die Opfer des Jahrhunderthochwassers Anfang Juni an. In erster Linie werfen sich Freistaat und Bund gegenseitig vor, zu wenig für die Betroffenen zu tun. Die Landwirte pochen auf eine Absichtserklärung aus 2016. Nun ist Bewegung in die Sache gekommen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte am Dienstag an, den betroffenen Landwirten anstelle der bislang veranschlagten 50-Prozent-Entschädigung doch die vereinbarten 80 Prozent zu zahlen. Das Echo aus dem Landkreis fällt geteilt aus.

