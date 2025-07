Geld für acht Projekte aus EU-Förderprogramm

Das Entscheidungsgremium der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Monheimer Alb-Altmühl/Jura hat die Unterstützung von zwei größeren Maßnahmen und sechs Kleinprojekten mit Mitteln aus dem europäischen Förderprogramm „Leader“ beschlossen. Laut Pressemitteilung erfolgten die Entscheidungen „mit reger Beteiligung und spürbarer Wertschätzung für das Ehrenamt“.

LAG-Vorsitzender und Bürgermeister Günther Pfefferer (Monheim) begrüßte bei der Sitzung des Exekutivausschusses neben Vertretern der Projekte auch Leader-Koordinator Erich Herreiner (Amt für Ernährung, Landwirgtschaft und Forsten Nördlingen-Wertingen) im Schützenheim Fünfstetten. Rudolf Rosenwirth von der Dorfladen-UG Fünfstetten stellte das Projekt „Dorf.Nah.Versorgt – Getränkemarkt für Dorfladen Fünfstetten“ vor. Die Gemeinde wolle eine Lücke in der Nahversorgung schließen und den Dorfladen als wichtigen Standortfaktor stärken, betonte Bürgermeister Josef Bickelbacher. Das Gremium genehmigte einstimmig eine Leader-Förderung in Höhe von maximal 48.577,50 Euro.

Bis zu 200.000 Euro aus Leader-Programm für Vereinslagerhalle in Gemeinde Huisheim

Weil das Projekt „Gemeinsam stark – Neubau einer Vereinslagerhalle“ der Gemeinde Huisheim, das bereits zuvor positiv bewertet worden war, teilweise in geförderter Eigenleistung umgesetzt werden soll, war hierfür ein neuer Beschluss notwendig. Inhaltlich waren keine Änderungen erfolgt, somit votierte das Gremium einstimmig für die Beantragung einer Förderung bis zu 200.000 Euro. Bürgermeister Harald Müller freut sich auf eine zügige Umsetzung des lange geplanten Vorhabens. Beide Projektträger haben nun drei Monate Zeit, den Förderantrag beim zuständigen Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) einzureichen.

Wie vielfältig das ehrenamtliche Engagement von Bürgerinnen und Bürgern in der Region ist, zeigte sich den LAG-Verantwortlichen zufolge bei der Vorstellung von sechs Einzelmaßnahmen im Bereich „Unterstützung Bürgerengagement“. Mit diesem Kleinprojektefonds, zu 90 Prozent aus Mitteln des Freistaats Bayern und zu zehn Prozent von der LAG selbst finanziert, können Maßnahmen, die dem sozialen Zusammenhalt in der Region dienen, unbürokratisch unterstützt werden.

Förderung für Obstlehrpfad in Heroldingen und sozialen Treffpunkt in Ziswingen

Ralf Melber vom Verein KulturLand Ries stellte den geplanten „Obstlehrpfad Heroldingen – Streuobst einst und heute“ vor. Die „sprechenden Bänke zur Erholung und Information“ des Dorfverschönerungsvereins in Otting erläuterte Manfred Nowotny, ehe Stefan Hurler im Namen der Backofenfreunde die Pläne zur „Erstellung eines Ottinger Backbuches“ zum Erhalt lokaler Backtraditionen beschrieb. Das „Generationenhaus für Jung und Alt“ des Obst- und Gartenbauvereins in Harburg soll nach den Worten von Wilhelm Faul eine Aufwertung des Angebots an sozialen und kulturellen Treffpunkten in Harburg darstellen. Anlässlich des Jubiläums „175 Jahre Eisenbahn in Ebermergen“ möchte Bernhard Röthinger mit dem Heimatgeschichtlichen Verein Ebermergen ein Vortrags- und Informationspaket schnüren. In ehrenamtlicher Arbeit gestaltet die Schützengesellschaft Eintracht Ziswingen eine „soziale Treffpunktbank“ am Spielplatz in Ziswingen, zeigte Miriam Göttler auf.

Der Exekutivausschuss bewilligte einstimmig alle Maßnahmen. Sie werden mit jeweils 2500 Euro unterstützt. Somit ist laut LAG rund die Hälfte des Budgets in diesem Bereich ausgeschöpft. Zuschüsse für weitere Projekte können beantragt werden. Alle relevanten Informationen dazu finden sich im Internet: www.wirgestaltenheimat.de. (AZ)