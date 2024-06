Leitheim

Gegenständliches trifft auf Abstraktes

In der Werkreihe „People“ spiegelt sich die differenzierte Beobachtungsgabe der Malerin mit Menschen in unterschiedlichen Kontexten wider.

Plus Vernissage der Künstlerin Christine von Tucher in Schloss Leitheim. Ein vielschichtiger Einblick in die Diversität der Arbeit der Künstlerin, von der eine große Strahlkraft ausgeht.

Von Andrea Hutzler

Es gab keine große Laudatio, brauchte es auch gar nicht, denn die in Schloss Leitheim ausgestellten Gemälde der Künstlerin Christine von Tucher sprechen für sich und zeugen von einer immensen Vielseitigkeit und auch Experimentierfreudigkeit der Malerin. Bilder aus drei Schaffensperioden der Künstlerin gewähren dem Betrachter einen sehr vielschichtigen Einblick in die Diversität von Tuchers.

Die Gemälde der Werkreihe „Farbwelten“, abstrakt gehaltene, meist sehr farbenfrohe Bilder, nehmen einen gewichtige Rolle im Gesamtwerk der Künstlerin, und so auch in den gezeigten Bildern der Ausstellung, ein. „Farbe ist ein zentrales Thema, das mich schon mein ganzes Leben fasziniert. Gerade im Bereich der abstrakten Malerei kommt der Farbe eine Schlüsselposition zu“, meine die Künstlerin. So entsteht durch unterschiedliche Farbharmonien in abstrakten Formen zwar eine Art Grundlage, die jedoch in den jeweiligen Bildern völlig unterschiedliche Ausprägungen erfährt: Die Farbe wird geschichtet, steht teilweise reliefartig hervor, reine Farben wechseln sich ab mit vermischten in fein austarierten Zwischentönen oder sind in anderen Formen verarbeitet.

