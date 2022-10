Wie aus den handgepflückten Trauben der Leitheimer Rebenwein wird

Plus Der Weinanbau ist an den Donauhängen im Kreis Donau-Ries weit verbreitet. Doch mit den 70ern ist das vorbei. Vor Schloss Leitheim wird die Tradition neu aufgenommen.

Die Blätter der Weinreben verfärben sich bereits gelb, doch die letzten reifen Trauben können die filigranen Gehölze noch tragen. Der Sommer geht, und damit ist Zeit, die Weinlese abzuschließen - auch im Landkreis Donau-Ries. Seit 2017 wird an den sonnenreichen Hängen vor Schloss Leitheim wieder Wein angebaut. Winzer Armin Düll ist aus Franken angereist, um die letzten dunklen Trauben zu pflücken. Es ist echte Handarbeit und eine erfolgreiche Neuauflage einer eigentlich alten Tradition, die einst an den Donauhängen sichtbar war.