Adventskalender-Aktion: 400 Preise zu gewinnen

Der Lions-Club Donauwörth startet im November wieder seine Adventskalender-Aktion. Dieser bringt Geld für Schulen im Landkreis Donau-Ries. Zudem werden 400 Preise verlost.

Ein solcher Kalender ist für 6 Euro an Verkaufsstellen in verschiedenen Geschäften zu haben: Buchhaus Greno (Donauwörth), Lotto Freissle im Woha (Donauwörth), Papier Hartmann (Riedlingen), die Dorfläden Daiting, Fünfstetten, Oberndorf, Wolferstadt, Rögling und Tagmersheim.

Organisatorin Christa Lechner hält die Kombination aus der Möglichkeit, Preise zu gewinnen, und der Sicherheit, etwas Gutes für Kinder und Jugendliche in der Region zu tun, für das Erfolgsrezept der Aktion. 4500 Kalender wurden gedruckt. 56 Sponsoren aus der Region steuern Preise bei. Auf der Vorderseite des Kalenders ist ein Gemälde von Teresa Roder zu sehen, welche die Gebrüder-Röls-Grundschule in Riedlingen besucht und an dieser einen Malwettbewerb gewonnen hat.

Lechner erklärt: „Uns ist die Regionalität ein ganz besonderes Anliegen bei der Organisation und Umsetzung des Kalenders.“ 2300 Kalender gehen an die Schulen in Donauwörth und Umgebung. Den Verkauf dort organisieren die Schulen selbst. Das eingenommene Geld darf dem Lions-Club zufolge jede Schule für sich verwenden. In einer Pressemitteilung wird die Donauwörther Club-Präsidentin Stephanie Winter mit folgenden Worten zitiert: „So werden Projekte für Kinder und Jugendliche finanziert, die ansonsten aus finanziellen Gründen auf der Strecke bleiben würden.“ Die Verantwortlichen des Clubs bedanken sich bei den Sponsoren, die zumeist Gutscheine für Einzelhandel oder Gastronomie zur Verfügung gestellt haben. Zu den Hauptpreisen zählt ein 500-Euro-Gutschein eines Zweirad-Fachhändlers. Obendrauf wird eine Familien-Jahreskarte für das Donauwörther Freibad unter allen Teilnehmern verlost, die ein Rätsel auf dem Kalender richtig lösen.

Weitere Infos im Internet unter www.lions.de/web/lc-donauwoerth (AZ)