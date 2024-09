Lkw-Fahrer mit ungültigem Anhänger in Harburg von Polizei gestoppt

Gleich zwei Verstöße hat sich ein Lkw-Fahrer in Harburg geleistet. Am Montagmorgen um 8.25 Uhr stellte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth in der Oskar-Märker-Straße seinen Lkw-Zug fest, dessen Anhänger ohne gültige Zulassung unterwegs war. Der 43-jährige Berufskraftfahrer hatte laut Polizeibericht an dem südwesteuropäischen Gespann den Anhänger lediglich mit einem Wiederholungskennzeichen des Zugfahrzeugs versehen. Zudem wurde den Beamten ein längst abgelaufenes Zulassungsdokument aus der Schweiz vorgezeigt. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und zeigten den 43-Jährigen wegen einer Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz an. (AZ)