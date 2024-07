Abschlussschüler der Ludwig-Auer-Mittelschule feiern ihren Erfolg im Stil der EM

Die Entlassfeier der Abschlussschüler stand heuer bildsprachlich betrachtet ganz im Zeichen der erst zu Ende gegangenen Fußball-Europameisterschaft. Nach dem Spiel ist bekanntlich vor dem Spiel, im übertragenen Sinne also „Nach der Schule ist vor der Schule“. Das Leben hält also auch in Zukunft weitere Meilensteine und Prüfungen bereit, die immer wieder von Neuem bewältigt werden müssen. Dazu bedarf es, aus seinen eigenen Talenten, die laut Dekan Neuner, Dekan Wagner und Hodscha Mutlu gottgegeben sind, etwas zu machen. Das bekannte Gleichnis aus dem Matthäus-Evangelium diente als Leitmotiv des konfessionsübergreifenden, interreligiösen Gottesdienstes.

Icon Vergrößern Die Schulbesten beim Mittleren Bildungsabschluss waren (von links) Elen Tavasoglu, Nataly Krumschmidt, Denise Gentner und Miriam Stadlmayr. Hinter ihnen stehen Veit Meggle, Manfred Wegele, Heike Ritzka, Jürgen Sorré und Jörg Fischer. Foto: Gerhard Sauter Icon Schließen Schließen Die Schulbesten beim Mittleren Bildungsabschluss waren (von links) Elen Tavasoglu, Nataly Krumschmidt, Denise Gentner und Miriam Stadlmayr. Hinter ihnen stehen Veit Meggle, Manfred Wegele, Heike Ritzka, Jürgen Sorré und Jörg Fischer. Foto: Gerhard Sauter

Schulabschluss und EM: Ludwig-Auer-Schule übergibt „Pokale“

Mit Gottes Segen ging es nahtlos über in eine künstlerisch und musikalisch vielseitig gestaltete Abschlussfeier. Die Tanz-AG unter der Leitung von Silvia Scheurich, die Turn-AG mit Melanie Hammel an der Spitze und die Schulband unter Führung von Jörg Schachner bewiesen eindrucksvoll, dass die Mittelschüler der Ludwig-Auer-Schule auch außerhalb ihrer klassischen Unterrichtsfächer herausragende Talente, Fähigkeiten und Kompetenzen entwickeln konnten. Die Abschlussschüler beider Jahrgänge zeigten ihre gesamten Talente in den klassischen Schulfächern nicht nur über die gesamte „Saison“ hinweg, sondern auch während des „Prüfungsmarathons“ im „Meisterschaftsfinale“. Daneben entwickelten sie nach den Worten von Konrektorin Birgit Sauter sogar auf der Abschlussfahrt ins niederbayerische Zwiesel noch überlebensnotwendige Alltagskompetenzen, wenn es darum ging, den eigenen Bungalow sauber zu halten.

Die Vertreter beider Kommunen, Bürgermeister Markus Späth aus Tapfheim und Oberbürgermeister Jürgen Sorré aus Donauwörth, übermittelten ihre Glückwünsche sowie die besten Wünsche für die weitere Zukunft. Die Abschlussrede der Neunt- und Zehntklässler stellte schließlich wichtige Eigenschaften, die der Prüfungsjahrgang auf dem langen Weg zur Meisterschaft einbringen musste, im Besonderen heraus: Teamgeist, Fairplay, Kampf, Durchhaltevermögen, Tore schießen und Erfolge feiern, um am Schluss – mit und ohne Verlängerung - den „Pokal“ und damit das erfolgreiche Abschlusszeugnis in den Händen zu halten. Die musikalisch untermalten Bildpräsentationen ließen in humorvoller Weise all die schönen Momente vorbeiziehen, die die Schüler in den vergangenen Jahren erlebt hatten.

Michael Görlich als Vertreter des Elternbeirats nutzte in seinem Grußwort ebenso den doppeldeutigen Wortwitz der Fußballersprache wie Rektorin Heike Ritzka, die nicht nur den „Trainingsfleiß“ sowie den „Wettkampfeinsatz“ hervorhoben, sondern insbesondere auch die „taktische Meisterleistung“ und das grandiose „Coaching“ der „Trainer“, sprich der Lehrenden würdigten. (AZ)