Männer attackieren einen 35-Jährigen am Bahnhof

Vor dem Bahnhof in Donauwörth haben Unbekannte am Dienstagnachmittag einen Mann attackiert. Der 35-Jährige lief der Polizei zufolge um 15.24 Uhr aus dem Bahnhofsgebäude in Richtung Vorplatz. Dabei wurde er aus einer Personengruppe heraus angerempelt. Er fragte nach dem Grund. Statt einer verbalen gab es eine handgreifliche Antwort, so die Polizei.

Das Opfer wurde zu Boden geschleudert. Anschließend trat offenbar eine weitere Person aus der Gruppe auf den 35-Jährigen ein. Erst als mehrere Passanten dazwischengingen, flüchteten die Täter. Nach Angaben der Gesetzeshütern liegt von ihnen nur eine vage Beschreibung vor. Von den beiden Männern trug einer eine schwarze Jacke und führte einen schwarzen Rucksack mit.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)