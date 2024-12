Mann schlägt in Unterkunft mit Besen auf Kind ein

In einer Gemeinschaftsunterkunft im Gewerbegebiet an der Südspange in Donauwörth hat es am Donnerstag eine Auseinandersetzung gegeben. Die beschäftigt nun die Polizei.

Nach deren Angaben störte sich einer der Bewohner am frühen Abend daran, dass ein Kind Musik hörte. Der 40-Jährige schlug deshalb mit einem Besen auf den Buben ein und verletzte diesen leicht an der Wange beziehungsweise am Oberarm. Mitarbeiter der Einrichtung hielten der Aggressor bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der Mann zeigte keine Einsicht hinsichtlich der Unrechtmäßigkeit seiner Handlung und trat zudem den Beamten in einer „gereizten Tonlage“ entgegen. Um weitere Übergriffe des deutlich alkoholisierten Mannes auf dritte Personen zu verhindern, wurde er in polizeilichen Gewahrsam genommen. (AZ)