Raubüberfall auf Bäckerei in Tapfheim – Mann mit Messer ist auf der Flucht

Ein Unbekannter hat am Dienstagmittag eine Bäckerei in Tapfheim überfallen und mehrere hundert Euro erbeutet. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die den Mann vor und nach dem Raub gesehen haben.

Überfall auf Bäckerei in Tapfheim: Mann trägt Maske und erpresst Geld

Nach ersten Erkenntnissen der Kripo Dillingen betrat der Mann um etwa 12.20 Uhr den Verkaufsraum der Bäckerei in der Ulmer Straße. Er hielt dem Personal ein Messer vor und forderte Geld. Aus der Kasse erbeutete er einen dreistelligen Euro-Betrag. Der Raubüberfall dauert nur wenige Minuten. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß über die Ortsdurchfahrt und lief an der Raiffeisen-Volksbank-Filiale in die Nebenstraße. Dies erfuhr die Polizei von Zeugen, so Kripo-Chef Michael Lechner gegenüber unserer Redaktion. Der weitere Fluchtweg sei noch nicht bekannt. Möglich sei, dass der Mann in dem Wohngebiet oder außerhalb des Orts ein Fahrzeug geparkt hatte.

Räuber ist auf der Flucht – Polizei bittet um Hinweise

Der Räuber war maskiert. Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli und war auch ansonsten komplett dunkel gekleidet. Der Mann dürfte etwa 1,70 Meter groß sein. Direkt nach dem Überfall startete die Polizei eine große Fahndung, an der zahlreiche Beamte beteiligt waren. Es gelang aber nicht, den Täter ausfindig zu machen. Deshalb die Bitte der Polizei: Wer vor oder nach besagtem Zeitpunkt im Umfeld der Bäckerei eine solche Person gesehen hat oder sonstige Angaben machen kann, soll sich bei der Kripo Dillingen melden. Telefon: 09071/560.

