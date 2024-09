Das ist der neue Direktor am Gymnasium in Donauwörth

Was er denn alles ändern möchte und was er neu einbringen wolle - auf diese Fragen will Manuel Streubert derzeit keine Antworten geben. Während die Schülerinnen und Schüler noch die letzten Ferientage genießen, hat der neue Direktor am Gymnasium Donauwörth bereits die Arbeit aufgenommen. Erst einmal wolle er das Team der Schulleitung kennenlernen und „Hilfestellung bekommen“. Denn für ihn persönlich steht folgende Frage derzeit im Vordergrund: „Was muss ich machen, damit das Ganze hier weiter so geschmeidig läuft?“

