Bayerischer Vizetitel für Marie Weinberger vom VSC Donauwörth

Vier Athletinnen der LG Donau-Ries hatten sich im Vorfeld für die im Juli stattfindenden Bayerischen Blockwettkämpfen in Pfaffenhofen qualifiziert. Diese Chance wollten sich alle vier Athletinnen des VSC Donauwörth im Altern 13 und 14 Jahren nicht entgehen lassen.

So stellten sich bei regnerischem und kaltem Wetter Viktoria Zajitschek, Marie Weinberger, Amelie Geib und Julia Walter der Herausforderung. Viktoria startete im Block Sprint/Sprung in der Altersklasse w14. Dabei erreichte sie mit 1,31 Meter im Hochsprung, 15,20 Sekunden über 80 Meter Hürden und 4,56 Meter beim Weitsprung solide Leistungen. Mit 13,92 Sekunden über die 100 Meter und nur 14,33 Meter im Speerwurf erreichte sie eine starke Gesamtpunktzahl von 2.121 und blieb damit nur 20 Punkte unter ihrer Bestleistung.

Marie Weinberger erzielt in jeder Disziplin persönliche Bestleistung

Die 13-jährigen Mädchen Marie, Amelie und Julia starteten im Block Lauf in der Altersklasse w14, also eine Altersklasse höher. Aber bei den wU14 finden noch keine Bayerische Meisterschaften statt.

Marie zeigte sich dabei in Topform und erreichte in jeder Disziplin eine persönliche Bestleitung, so dass sie bis zum 2000-Meter-Lauf noch auf Platz eins lag, nachdem sie 13,04 Sekunden über die 80 Meter Hürden und 13,31 Sekunden über 100 Meter lief. Im 2000-Meter-Lauf musste sie sich dann der späteren Siegerin trotz einer tollen Zeit von 7:30,37 Minuten geschlagen geben. Mit dem neuen LG-Rekord im Block-Lauf durch die erreichten 2551 Punkten und ihrer ersten Silbermedaille bei Bayerischen Meisterschaften, kann sie zusammen mit ihrem Betreuerteam mehr als zufrieden sein.

Zweikampf unter Vereinskolleginnen des VSC Donauwörth

Auch Amelie Geib erzielte persönliche Bestleistungen mit 16,24 Sekunden über 80 Meter Hürden und 14,89 Sekunden über 100 Meter. Mit 3,86 Meter im Weitsprung, 16 Meter im Ballwurf und 9:27,37 Minuten über die 2000 Meter erreichte sie eine Gesamtpunktzahl von 1.771. Julia Walter (15,20 Sek./80 Meter Hürden, 14,90 Sek./100 Meter) lieferte sich einen Zweikampf mit Amelie im Weitsprung und erzielte letztendlich eine Weite von 3,87 Meter. Durch einen hervorragenden Ballwurf (30,50 Meter) und einen schnelleren 2000-Meter-Lauf (8:41,10 Minuten) erreichte sie eine Gesamtpunktzahl von 2.021.

Alle Athletinnen bewiesen ein starkes Durchhaltevermögen bei besonders starker Konkurrenz und können nun nach dem Saisonhöhepunkt stolz auf ihre Leistungen sein. (AZ)